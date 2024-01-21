力麗觀光以明池美如仙境的湖光山色為舞台，結合音樂、舞蹈與戲劇等跨界藝術，打造「明池水劇場」。（力麗觀光提供）

力麗馬告生態園區明池森林遊樂區位於宜蘭縣大同鄉，海拔高度約1150至1700公尺間，山光水色相掩映有如夢中桃源之地，素有「北橫明珠」美譽。（力麗觀光提供）

首位同時奪下金馬獎最佳女主角與最佳女配角紀錄的「國民阿嬤」陳淑芳，去年兩度觀賞「明池水劇場」，對融合山林景緻與表演藝術的演出充滿感動。（陳韻萍攝）

2024「池中劍III-神魔之界」將以十鼓擊樂團的「樂」、滯留島舞蹈劇場的「柔」以及首度參與跨界力行武舘的「剛」，帶領觀者穿越時空走進神魔之界一探究竟。 （陳韻萍攝）

2024年明池水劇場「池中劍III-神魔之界」6場演出，預計在4月26至28日，以及5月3日至5日登場，每天演出1場，全長85分鐘。（力麗觀光提供）

新年開始，民眾有出遊規劃，旅宿業者在新的一年持續端出特色行程吸引旅人造訪。力麗觀光旗下的明池森林遊樂區，可賞櫻、觀神木群，今年4月「明池水劇場」第3度上演「池中劍III」，特別邀請金馬影后陳淑芳現身支持，陳淑芳已看過2次「明池水劇場，深受美景和表演感動，她透露今年還會到場3刷力挺。

力麗馬告生態園區明池森林遊樂區位於宜蘭縣大同鄉，海拔高度約1150至1700公尺間，山光水色相掩映有如夢中桃源之地，素有「北橫明珠」美譽。近幾年在力麗觀光用心經營下，邀請國際知名藝術團隊進駐演出，以明池美如仙境的湖光山色為舞台，結合音樂、舞蹈與戲劇等跨界藝術，打造「明池水劇場」，連年好評不斷。2024年全新的「池中劍III-神魔之界」，將透過3個不同型態的藝術表演團體，在4月26日起帶來全新6場演出。

「十鼓擊樂團」自2022年「池中劍」引發熱烈迴響，2023年攜手「滯留島舞蹈劇場」跨界獻演「池中劍II-英雄會」廣受讚賞，2024年則是邀請首度參與跨界演出的「力行武舘」共襄盛舉，以十鼓擊樂團的「樂」、滯留島舞蹈劇場的「柔」以及力行武舘的「剛」，穿梭界道帶來「池中劍III-神魔之界」，道盡虛無飄渺的浮世百態。「池中劍」故事靈感引自於明池湖的筆、墨、山水概念，「十鼓擊樂團」如說書人般娓娓道出各方傳奇英雄事略，帶領觀眾沈浸式體驗各路俠客神魔匯聚界道的感官衝擊。

首位同時奪下金馬獎最佳女主角與最佳女配角紀錄的「國民阿嬤」陳淑芳，去年兩度觀賞演出，對融合山林景緻與表演藝術的「明池水劇場」充滿感動。她分享去年欣賞「明池水劇場」時遇到下雨天，因為舞台搭在池水中央，加上表演民族舞蹈，「那畫面真是美得不得了」，令她印象深刻，陳淑芳直呼「我如果年輕50歲，會衝上台和表演者一起共舞。」也透露今年春天還要三刷「明池水劇場」。

此外，陳淑芳也分享曾就讀蘭陽女中，宜蘭就像自己的第2個故鄉，她在去年櫻花季時到訪明池森林遊樂區，在餐廳品嘗美食佳餚，窗邊就可近距離欣賞到櫻花隨風搖曳的身姿，邊吃美食邊賞美景，真的是非常幸福；而員工以微笑待人的服務態度，令她有賓至如歸的親切感。「國民阿嬤」生動的表情搭配豐富的肢體語言，大力稱讚台灣真的很多美景等待旅客發覺，自己去年玩得不亦樂乎，勘稱國旅最佳代言人，她也打趣道「歡迎觀光局找我當代言人。」

力麗觀光董事長蔡宗易表示「池中劍」第三度演出，將帶來創新元素，讓觀者體驗與前兩次不同的表演內容；蔡宗易提到表演團體與型態不同，產生的火花也不同，加上表演者隨環境變化展現不同的表演形式，帶給觀者有別以往的創新感受。

蔡宗易補充力麗觀光以永續經營為企業核心價值，憑藉力麗馬告生態園區的自然環境為基礎，揉合人文藝術、表演美學與自然劇場等元素，並以「明池水劇場」定目劇為推廣導向，不僅僅是將ESG融入發展策略與企業營運，更是對股東與投資大眾的實質回饋。

2024年明池水劇場「池中劍III-神魔之界」6場演出，預計在4月26日初登場，4月27和28日以及5月3日至5日每天演出1場，全長85分鐘，票價分為A區3000元、B區2500元、C區2000元。力麗觀光預計6場表演將帶來2000萬元營收，包括票房1218萬元，另有演出期間的住房、餐飲、交通接駁及週邊營收約800萬元。董事長蔡宗易表示「明池水劇場」不單是力麗觀光推動永續經營的重要目標，亦是持續累積品牌效益，同時提升品牌價值，更期盼讓台灣世界級的美景被全球旅客看見。