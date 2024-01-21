美國顧問服務公司Vistex的成立25周年慶祝活動變調成死亡意外，18日公司執行長沙阿（Sanjay Shah）及董事長達特拉（Vishwanath Raju Datla）搭乘鐵籠，從空中下降至舞台中央，不料降落途中鐵鍊竟應聲斷裂，2人當場被拋出鐵籠，直接摔在堅硬的舞台上，沙阿不幸身亡，達特拉重傷。
綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國顧問服務公司「Vistex」18日在印度舉行成立25周年慶祝大會，派對一共進行2天，當天執行長沙阿及董事長達特拉以乘坐鐵籠下降的特技方式登台，不料由機器拉動的其中一條鐵鍊突然斷裂，導致兩人從籠子裡甩了出來，直接摔落舞台中央。
畫面顯示，沙阿及達特拉搭乘的黃色鐵籠從舞台上方緩緩下降時，主持人還請員工們鼓掌歡迎，舞台也噴起煙火，突然間左側的鐵鍊斷裂，鐵籠瞬間失去平衡向左傾，導致沙阿及達特拉雙雙摔落地面。
報導指出，兩人從15英呎（約4.8公尺）高處摔下，送醫搶救後沙阿傷重不治，達特拉重傷。
目前有關當局正在調查事故原因。
56歲的沙阿出生於孟買，17歲遷居美國，他在1999年創立Vistex，至今Vistex在全球有20間辦公室，超過2000名員工，Vistex客戶包括通用汽車、德國藥廠拜耳集團（Bayer）等。
文章來源：Horrific moment US tech boss plunges 15ft to his death during company's anniversary party celebrations after chain holding up iron cage he was performing in SNAPPED
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