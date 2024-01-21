佛教慈濟慈善事業基金會今（21）日在板橋志業園區舉辦「2024慈濟冬令發放活動」，邀請在地弱勢家庭團圓話家常、領取關懷物資，現場並提供義診、義剪、送春聯、童玩、表演等各類服務及活動，新北市社會局副局長許秀能到場致意，感謝慈濟基金會在災防演練、弱勢照顧、環境保護、志工服務各種面向上的貢獻。

許秀能表示，感謝慈濟基金會對於弱勢照顧不遺餘力，去年配合社會局、消防局及三重區公所舉辦「災害協作中心避難收容演練」，這是全國首創的私公協力模式，模擬地震等大型災害發生時，市府各級單位如何結合慈濟場地、物資及人力，進行大規模的災民收容安置及物資調度、運補工作。

此外，慈濟基金會也支援各項防災演練與大型活動志工人力，已是市府最重要且不可或缺的民間夥伴。

許秀能呼籲，春節期間市府提供「平安袋」服務，民眾若有急難狀況可至附近派出所或分駐所領取平安袋，袋內有民間愛心單位捐贈之糧食物資，能夠幫助弱勢家庭度過難關，安心過個好年。