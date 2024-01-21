台灣女星張永歆(Kelly)，擁有亮眼外型及和E級魔鬼身材，曾在《N世代》有大尺度演出，近年往反兩岸三地尋求演出機會。昨20日，她參加香港電影試鏡活動，受媒體訪問時表示，對於表演尺度可「全裸三點不露」，甚至自爆曾被日本公司開價拍AV過往。

台灣性感女神張永歆昨20前往香港參加《一路向西2 東京AV攻略》試鏡，她接受《香港01》訪問時表示，「裡面的台詞都是說國語跟閩南話，就是台灣話，所以算是能夠順其自然的演出。」對於過往拍攝不少大尺度畫面，且不吝嗇在社群放送好身材的她，對於演出電影《一路向西2 東京AV攻略》的尺度，她透露銀幕尺度是：「全裸三點不露！」但補充指：「可是要看拍甚麼，我覺得有時候也是不一定！要看當時的感覺吧！」

此外，張永歆透露，「自己前往日本旅遊時，有人找我拍AV，當時的開價是600萬日圓（約新台幣127萬）！但我沒有（答應），其實很多邀約。」張永歆也直言華人文化背景令她對演出AV有所保留。」

而試鏡當天，張永歆穿著一件透膚白襯衫，裡面內搭細肩帶背心，使她渾圓半球若隱若現，讓不少粉絲留言「戀愛了」、「永歆你身材很好」、「可愛」、「Kelly才是最正的」。