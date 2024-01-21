民間商家固定於每個月農曆初二、十六舉行祭拜土地公的「牙祭」，又稱「做牙」，因此年度的最後一次做牙就稱為「尾牙」。命理專家柯柏成提醒，今年尾牙落在1月26日，祭拜土地公時可以多做一事，就能獲得庇佑，來年過得順風順水。

柯柏成在臉書粉專發文指出，許多商家會在年前最後一個月宴請員工，如果平時有在拜土地公，通常這次的尾牙和年後第一次的頭牙，都會準備得更為豐盛，務必謹記「祭如在」的原則，祭祀時要當作神明出現在眼前，尤其是身為老闆，一定要親自參與，供品部分則可準備鮮花素果、糖果餅乾，或是依當地土地公的喜好進行準備，這樣才能投其所好。

柯柏成建議，老闆可將開工紅包繞土地公的香爐3圈，之後發放這筆錢時，等同將土地公的福氣分給員工，有助於生意興隆、員工平安。民眾則可以將預計發放給家人的壓歲錢，以相同方法過香爐，再裝進紅包袋，也能獲得土地公庇佑。

不過不是所有行業都要辦尾牙祭祀，柯柏成強調，醫藥業及殯葬類不適合祈求生意興隆，必須多加注意。