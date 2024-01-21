有幸運的跑者抓到跟周潤發同框瞬間。（摘自微博）

香港一年一度的體育盛事渣打馬拉松（渣馬）於21日清晨舉行，今年有不少演藝圈藝人參賽，以68歲影帝周潤發參加跑半馬賽事最引人關注，他早上8點30分起跑，上午11點前抵達終點，終點線四周有大量影迷圍觀、給予熱情歡呼，他也向現場支持者送上飛吻，官方紀錄衝線時間為2小時26分08秒。

周潤發60歲後熱衷長跑，也曾在台灣大安森林公園、陽明山等地留下足跡，他曾說自己不做演員要做運動員，近年多次參加跑步比賽，從10公里賽程開始，去年2月的渣馬，他以大會時間1小時3分57秒完成10公里賽程，僅隔1年就升級挑戰21公里的半馬。

這次是周潤發第2次參加半馬比賽，第1次是去年11月參與港珠澳大橋香港段半馬，以2小時27分56秒完賽，今年渣馬的成績比他上次跑港珠澳半馬略快近2分鐘，創出個人半馬賽事最佳表現。周潤發受訪時被問到衝線成績滿意嗎？他表示比預期慢4分鐘，再問太太陳薈蓮有沒有發工資鼓勵？他笑說：「這次沒達標，1分鐘扣100元。」

周潤發還提到，跑半馬過程發現很多長者也參與長跑運動，很開心帶動更多香港人一起運動，自己明年會更努力準備比賽，講到是否想自籌資拍攝關於跑步的電影？周潤發笑答：「做香港阿甘啦，跑遍全世界。」