飲食與癌症息息相關，小心吃錯食物恐給予癌症入侵的機會。醫師就指出，有6種癌症是吃出來的，包括大腸癌、肝癌、肺癌、乳癌、口腔癌及胃癌。其中肝癌，很多人只注意到酒精的危害，然而，曾有患者不喝酒、也沒有B型或C型肝炎，檢查仍發現巨大肝臟腫瘤，關鍵就在於長期吃進被黃麴毒素污染的花生醬有關，其屬國際認證1級致癌物，不可不慎。

癌症蟬聯逾40年10大死因之首，如何預防是重要的議題。肝膽腸胃科醫師鄭以勤先前在《健康好生活》節目中提到，癌症通常和生活習慣有密切關聯，並盤點以下6種「吃出來的癌症」，提醒民眾務必要謹慎：

1、大腸癌：油炸、燒烤高溫會產生一種「苯芘」的化學物質，其屬於1級致癌物，一旦體內累積過多，罹患大腸癌風險也會隨之升高。

2、肝癌：食物存放不當會產生黃麴毒素，從而增加罹患肝癌的風險；或是在攝取酒精的過程中，會產生乙醛的中間物，也屬於1級致癌物。

3、肺癌：有些人不抽菸還是得到肺癌，有研究顯示，長期接觸炒菜油煙，與罹病風險有相關性。

4、乳癌：高熱量、高脂肪食物會增加乳癌風險。

5、口腔癌：檳榔是1級致癌物，會增加罹患食道癌、胃癌、口腔癌的風險。

6、胃癌：醃漬或加工食品因含有亞硝酸鹽，會增加得到胃癌，甚至是大腸癌的風險。

關於黃麴毒素會導致肝癌一事，營養功能醫學專家、醫師劉博仁就曾分享個案，一名女性患者，平常無喝酒習慣，也沒有B型或C型肝炎，某次因消化不良進行檢查，結果竟發現巨大肝臟腫瘤，且癌細胞已轉移肺臟。

進一步探究飲食習慣，該患者提到很愛吃花生醬，20多年來皆以花生醬吐司當作早餐，劉博仁推測，這可能就是種下病因的關鍵，長期吃到受黃麴毒素污染的花生所害。

劉博仁說明，黃麴毒素是國際癌症研究署（IARC）認定的一級致癌物，與肝癌、腎臟癌、胃癌有關；尤其是肝癌，遭污染的花生粉或花生醬、豆腐乳、臭豆腐、玉米，甚至咖啡粉等食品，都可能含有黃麴毒素。因此他建議，若要吃上述食物，應以新鮮現作為原則，就能減少碰到黴菌毒素污染的機會。

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