立法院將於2月1日開議，國民黨不分區立委當選人韓國瑜宣布與江啟臣搭檔角逐正副院長，同黨立委當選人傅崐萁也有意角逐，並在今（21）日宣示未來如當選國會領袖，會在18個月內完成改革。國民黨前立委陳學聖認為，立院正副院長之爭是2024大選後第一仗，他相信國民黨主席朱立倫不會讓它失控，且已有定見。

國民黨推派韓國瑜和江啟臣角逐立院龍頭之爭，未料卻傳出國民黨內近日要假投票。對此，陳學聖今在臉書提到，他多年立委生涯中，唯一一次黨內假投票推舉立院正副院長是1999年。當時李登輝認為時任立法院長劉松藩可能會挺宋楚瑜登大位，所以扶植副院長王金平轉正，負責黨部操盤的是政策會執行長、大黨鞭饒穎奇，他知雙方勢均力敵，但劉的支持者多為中南部委員，所以選擇一天突襲，臨時把大家找到中央黨部假投票，結果中南部立委趕不上來，王就取代劉，饒則當副院長。

之後幾次正副院長推選都沒有假投票，陳學聖認為，「簡單說，不論何種形式，就都是在貫徹黨的意旨」。

陳學聖說，這次立法院正副院長之爭為2024大選後第一仗、是國民黨門面之戰，他相信朱立倫不會讓其失控，因此，不論誰私下欠過誰的情都要放下，而且朱也要幫忙扛下，「我認為朱定見已決，明黨團座談就可見真章了」。

針對韓國瑜提到，若舉行假投票，「韓江配」將退出立法院正副院長選舉一事，朱立倫今強調，國民黨非常團結一致，韓江配將堅定往前走，國民黨會團進團出。