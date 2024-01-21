新竹縣政府人事將有異動，去年因案停職調查的前工務處長江良淵，去年底交保後將回縣府上班，但職務遭調動為簡任祕書。文化局長李安妤則將升任祕書長一職，交旅處長及工務處長職位對調。此外，去年10月起縣府啟動留才計畫新增專員職，將拔擢60名科員晉升專員。

新竹縣政府祕書長陳季媛預計2月1日退休，職缺由文化局局長李安妤接任，部分一級主管配合調整，原交通旅遊處處長戴志君接任工務處處長，工務處代理處長陳盈州陞任交通旅遊處處長，原工務處處長江良淵則調整為縣府簡任祕書。

江良淵去年涉嫌收受廠商賄賂，並於住處搜出超過千萬現金，遭新竹地檢署調查羈押3個多月，去年底以30萬元交保。根據公務員懲戒法，江良淵具保候可申請復職，因此調正職務擔任簡任祕書，主掌業務為專案及核稿。

又新竹縣府配合銓敘部放寬各縣市政府增置薦任第八職等專員及技正等職務之比率限制，為利各單位用人並暢通升遷管道，調整縣府職務結構，增置簡任祕書1人、薦任祕書2人及薦任第八職等職務包括專員、技正及社會工作督導等60人，其中薦任第八職等職務由19人增加至79人，本次調整，大幅提升升遷管道，強化縣府攬才及留才。

配合此次祕書及專員等職務增置，縣府人事處辦理人員陞任與遷調，包含地政處、農業處、交通旅遊處及環境保護局等局處科長、祕書等10餘位調整，並進行專員及技正等職務的陞遷，以拔擢優秀人才，增加職務歷練。