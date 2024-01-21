阿富汗今（21）日傳出有印度客機墜毀東部巴達克珊省（Badakhshan），目前傷亡未明，印度民航局表示，這架墜毀的飛機並非印度的航空公司，另外俄羅斯民航局表示，一架據信載有6人、從印度起飛的包機，20日晚間在飛越阿富汗時從雷達上消失。

據中國大陸官媒CGTN報導，阿富汗「黎明新聞」（Tolo News）引述地方官員指出，一架客機墜毀在阿富汗巴達克珊省。

A passenger plane from India crashed in the Topkhana mountains within Afghanistan's Badakhshan province. The Afghan Ministry of Information and Culture has sent a team to investigate the incident, and as of now, the cause of the crash remains unknown. — CGTN Africa (@cgtnafrica) January 21, 2024

另據阿富汗獨立媒體「Amu TV」報導，消息人士透露，一架飛往俄羅斯莫斯科的印度班機墜毀在巴達克珊省的瓦罕（Wakhan）地區，塔利班位在巴達克珊省的資訊與文化部長阿米里（Zabihullah Amiri）證實客機墜毀在托普卡內山（Topkhaneh），目前已派遣一支團隊到事故現場調查，不過當局尚未說明傷亡人數及事故原因。

منابع می‌گویند که یک هواپیمای کشور هندوستان که در حال پرواز به سوی مسکو بود، در ساحه‌ واخان بدخشان سقوط کرده است.



رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان با تایید این روی‌داد می‌گوید که این هواپیمای مسافربری در کوه‌ توپ‌خانه، از مربوطات ولسوالی‌های کران و منجان و زیباک این ولایت… pic.twitter.com/L0RMVgmrEe — Amu TV (@AmuTelevision) January 21, 2024

路透社引述阿富汗警方發言人指出，警方有收到客機墜毀巴達克珊省的消息，這名警方發言人表示，事故發生在半夜，飛機墜毀在偏僻山區，他說目前無法證實飛機機型、墜毀原因及傷亡人數。

目前印度官方尚未證實消息，不過印度英語電視台「寰宇一家」（WION）指出，一名阿富汗塔利班官員已向他們證實，一架印度商業客機於20日晚間墜毀在巴達克珊省。

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