行政院自2018年起，便持續推動行動支付，並期望全國2025年普及率達到9成。由於基隆市傳統店家較多，接受新支付方式的比率不高，基隆市政府產業發展處去年起，推動多次「潮嚮市集」，在帶動市內農漁產品及文創商品同時，也與行動支付業者合作，期望透過推廣，讓傳統零售業能有更好的業績。

不過，值得一提的是，繼去年產發處與悠遊付合作後，2024年的第一場市集活動，合作的行動支付業者換成了Line Pay。對此，產發處長林鼎超坦承，基隆市政府有意推動更多的實體店家使用行動支付。

林鼎超表示，中央自2018年起便持續推動行動支付，疫情期間行動支付無接觸的特性也廣為消費者所青睞。但因為基隆市傳統零售業的比率較高，支援行動支付的店家還不算多。市長謝國樑上任後，基隆市府產發處陸續舉辦了多場青創市集，並且結合行動支付業者，希望在基隆市推廣行動支付的優點。

林鼎超指出，基隆市區的仁愛市場、博愛市場除了是基隆市民常前往採買的傳統市場外，豐富的小吃、美食，也吸引許多外地遊客造訪，產發處打算在今年推動傳統市場店家與行動支付合作，透過更多元化的支付方式，吸引更多的消費者造訪，也有助於店家業績的提升。

至於未來，林鼎超也希望能夠擴展到廟口夜市，乃至於基隆市更多的傳統零售、美食等業者。

林鼎超說，對於傳統的基隆民眾及店家而言，要大家能夠接受這麼「新潮」的方式，或許還需要一些時間，但市府已經開始推動，透過青創市集，從比較年輕的文創或農漁相關產業開始，讓愈來愈多的民眾能夠接受多元化的支付方式，也帶動基隆產業的轉型及再生。

產發處青年及綜合規劃科長潘祖德補充，將於農曆年前的2月2日到2月4日，在基隆港東岸旅客中心2樓，舉辦「潮嚮．龍賀禮年節限定市集」集結了基隆市的農漁產品、年貨、文創、手作等商品，並與行動支付業者Line Pay及紙風車劇團合作，讓民眾在過年前走逛基隆，並且帶動產業發展。