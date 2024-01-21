有夠渣！有妨害祕密罪前科的高雄市張姓男子，在網路結識、交往1名彰化的女網友後，乘隙偷拍兩人性交影片，之後張男因不甘被分手及要求復合未果，竟在社群平台散布其偷拍的性交影片。全案彰化地院日前審結，張男被依違反《個人資料保護法》等罪，判處應執行1年2月徒刑。

判決指出，2021年8月間，被告張男與原告透過通訊軟體認識並開始交往。同年11月6日清晨，張男在彰化縣花壇鄉的1家汽車旅館內，未經原告同意，趁原告背對他，無法防範之際，竟以其所有之智慧型手機，偷拍其與原告的性交影片。

被告張男與原告兩人感情生變，短短交往數月後，即於2021年12月分手，張男因要求復合未果，在心有未甘下，竟於2022年2月21日某時許，在社群平台散布其偷拍的性愛影片。

張男之後意欲與原告取得聯繫遭拒，於2022年3月14日上午，在其高雄住處，以LINE通訊軟體陸續傳送「妳確定要我拿出把柄妳才要好好跟我說話嗎？」「我說有把柄就是有！要看嗎？」等文字訊息給原告，使原告閱讀後心生恐懼。

張男還在社群平台散布原告穿著比基尼及細肩帶上衣的照片，標註「＃lazy小姐姐」、「＃健身女孩」。原告於2022年3月28日接獲不詳網友透過社群軟體，傳送上述貼文之連結提醒後，始知悉上情，氣得報案。

法官審理認為，被告張男無視他人隱私，竊錄其與告訴人性行為活動，且僅因其與告訴人有感情上糾紛，即惡意在社群平台散布上述影片，目的及手段實屬可責，且告訴人事後未接獲張男任何道歉或認錯，每天都活在陰影下，所造成之損害非輕。

法官審酌，被告張男於犯罪後自始否認犯行，無意賠償或與告訴人和解之犯罪後態度，及被告構成累犯以外之前科素行，以及告訴人與檢察官從重量刑之意見，定其應執行刑為有期徒刑1年2月。

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