民進黨籍屏東一選區立委當選人鍾佳濱成功爭取連任，不料他位在屏東市的服務處21日驚傳遭砸。（謝佳潾攝）

民進黨籍屏東一選區立委當選人鍾佳濱成功爭取連任，不料他位在屏東市的服務處21日驚傳遭砸。（謝佳潾攝）

民進黨籍屏東一選區立委當選人鍾佳濱，成功爭取連任源城3連霸，不料，他位在屏東市的服務處，今天（21日）驚傳遭砸，從監視器可看到，有名紅衣男子在服務處騎樓亂砸東西，還拿木椅往玻璃門砸破一個洞，且砸完離開後不久又搭計程車返回，隨後坐在騎樓處休息，警方調查男子二次返回前還先徒步走到鄰近派出所請警察幫忙叫計程車，從言行舉止看來疑似是酒後鬧事，警方正全力追查嫌犯中。

據了解，鍾佳濱位在屏東市忠孝路的服務處，為與民眾拉近距離，平常只會鎖門，並不會把鐵門拉下，而今天是假日無人上班，但有員工經過時發現騎樓有異狀，便上前查看，不料仔細一看竟發現騎樓滿目瘡痍，玻璃門還被砸了一個洞，玻璃碎滿地，嚇得趕緊報警處理。

民進黨籍屏東一選區立委當選人鍾佳濱成功爭取連任，不料他位在屏東市的服務處21日驚傳遭砸。（謝佳潾攝）

民進黨籍屏東一選區立委當選人鍾佳濱成功爭取連任，不料他位在屏東市的服務處21日驚傳遭砸。（謝佳潾攝）

民進黨籍屏東一選區立委當選人鍾佳濱成功爭取連任，不料他位在屏東市的服務處21日驚傳遭砸。（謝佳潾攝）

服務處人員當下也立即調閱監視器，發現約在上午7時50分許，有名穿紅衣的男子搭乘白牌車到服務處前後下車，接著坐在騎樓東張西望約7分鐘後，突然開始大動作破壞東西，先是拿木椅往玻璃門砸，後摔桌椅、撕祝賀榜單，甚至還向監視器比「YA」姿勢。

民進黨籍屏東一選區立委當選人鍾佳濱成功爭取連任，不料他位在屏東市的服務處21日驚傳遭砸。（謝佳潾攝）

隨後紅衣男子便徒步離開，但不久後他又搭計程車返回服務處，但只是呆坐在騎樓，沒有任何破壞的行為，數分鐘後又徒步離開。

服務處人員透露，當監視器交給警方後，警察查到紅衣男子在第1次離開時，是徒步走了500公尺到鄰近的民生派出所，請警察幫忙叫計程車把他載到服務處，此外，有目擊到的街坊鄰居表示，紅衣男子好像精神有異狀，有聞到酒味，似乎是在酒後鬧事。

服務處人員說，從監視器畫面來看，對紅衣男子的長相很陌生，且從他的言行舉止來看，很像真的是在酒後鬧事，與選舉的關係可能不大，但也不知道是否與選舉簽賭有關，或是對現在的社會氛圍感到不滿而在發洩情緒，一切等警方抓到人、釐清他的犯案動機後，再決定是否提出毀損告訴。

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