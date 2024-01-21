nope lol — SHAQ (@SHAQ) January 20, 2024

「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、「魔獸」霍華德（Dwight Howard）兩人的多年恩怨還未消弭，據說霍華德當年偷走了「超人」綽號，歐尼爾就一直看他不順眼。霍華德前日在Ｘ平台發文請求停戰：「我從來沒有對你不滿，我們可否像個成年人一樣結束此事。」歐尼爾半開玩笑回覆說：「不要，哈哈。」

兩人年紀有些差距，歐尼爾今年51歲，霍華德38歲，生涯初期皆效力奧蘭多魔術，後來也都效力過湖人並摘冠。霍華德生涯的一個著名鏡頭是在2008年灌籃大賽，穿著超人披風灌籃獲得滿分摘冠。此後講到超人，球迷首先想到就是霍華德，美媒也是這樣稱呼他。

歐尼爾的綽號很多，「柴油引擎」「俠客」「俠夫」「俠客老爹」「巨型亞里斯多德」，還在漫畫電影扮演過「鋼鐵悍將」，超人只是他其中一個綽號。不過歐尼爾不肯放過霍華德，即使來台灣打球的時候，霍華德也被迫把場外的恩怨一起帶來。

根據歐尼爾的說詞，他並不恨霍華德，而是「愛之深，責之切」，抱持的是「恨鐵不成鋼」的心境。歐尼爾在崔楊（Trae Young）的播客節目說：「我以前挺喜歡霍華德，我尊敬他，我希望我能像他跳得那麼高。我身為大哥，我盼望弟弟成為比我更好的人，大家以為這是仇恨，但我只是教導他如何達到我現在的地位。」