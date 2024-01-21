日本資深搞笑團體《電擊Network》，昨(20日)傳出不幸消息，成員南部虎彈深夜時腦中風猝逝，享壽72歲，而他4天前才發文哀悼因病離世的諧星「超能力伊東」，如今卻換成自己，噩耗傳出後震驚演藝圈。

南部虎彈（本名佐藤道彥）1985年出道，以搞笑團體《鴕鳥俱樂部》走紅演藝圈，由於搞笑風格與其他成員不同，因此決定退團，並於1990年另組團體《電擊Network》，演藝事業經營的有聲有色，不過近年健康亮起紅燈，他2017年因糖尿病惡化昏倒，送醫治療診斷出罹患急性冠狀動脈症候群，由於引起心臟衰竭，住院動心導管手術，2019年還接受老婆腎臟移植，多病纏身導致身體每況愈下。

沒想到南部虎彈稍早傳出噩耗，消息指出他於昨晚11點55分時，因為腦中風辭世，《電擊Network》官網稍早證實死訊，透露將舉辦追思會，由於想低調送他最後一程，僅開放近親參加，不過領人感概的是多年好友，也就是諧星「超能力伊東」，本月16日才不幸過世，南部虎彈當時還不捨發文悼念，沒想到短短幾天後，自己也因病離世，讓人不勝唏噓。