南投縣農業處建議，農友可利用不織布、塑膠布覆蓋生育初期的秧苗或茶芽，嚴防低溫凍傷。（茶改場提供／楊靜茹南投傳真）

中央氣象署預報21日起超級寒流南下，22日晚間起中部受寒流及華南雲系東移影響，海拔2500公尺以上山區有機會下雪，南投縣農業處呼籲農友在寒流來襲前採取防寒措施，如水稻育苗場(圃)選擇避風處或設置防寒牆，加強果實套袋、茶樹樹冠面噴水等，減少災損。

南投縣農業處建議，寒流來臨前，農友可利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期的秧苗，隨時清除布上積水，嚴防低溫凍傷，寒流離境後立即掀開塑膠布。若已插秧的田區，田間灌溉水宜較深，待氣溫回升後，再恢復正常灌溉水位。

另外較不耐寒的蔬菜、瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布，或以稻草、不織布覆蓋，亦可採畦溝灌水或葉面灑水方式，以達保溫防寒效果，若屆採收期蔬菜可趁寒流來襲前採收減少損失；花卉部分，除強化塑膠棚溫室等設施外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，酌量增施鉀肥增加耐寒力。

農業處說，果樹部分可加強果實套袋及表土覆蓋，其中蓮霧遇寒流容易落果，建議修剪樹冠葉片使空氣流通、增加受光，提高果樹溫度；屆採收期的棗子、柑橘、鳳梨、木瓜等宜加速採收。冷氣團過境後，若遭寒害果樹，應立即修剪受害枝條與葉片，並疏花、疏果措施。

高山茶也是南投縣的高經濟作物，農業處建議茶園可以加強樹冠面噴霧灑水，維持茶芽的溫度在0℃左右防止霜害凍傷，或利用風扇攪動氣流，將茶園上方溫暖空氣吹向下方谷地，攪動氣流方式凡畈寒害。

寒流過後如有災情，請農友主動向當地公所通報，各公所將依農業天然災害查報作業規定辦理。各公所對於受災田區作物，應派員進行勘查及拍照取證，並加強宣導農友可運用農業部開發的「農產業天然災害現地照相APP」拍攝當次災損照片，作為災損認定佐證資料，兼顧受災農友及時復耕及申請天然災害救助權益。