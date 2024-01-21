警方統計，2023年「假投資」詐欺財損約新台幣53億，居所有詐欺類別之冠，為強化遏阻近來猖獗的詐騙集團假冒名人、財經單位投放網路廣告進行假投資詐欺，刑事局21日表示，今年將反詐宣導，專注鎖定投資詐欺類別，祭出反詐3支箭，包括結合投資族群常用管道，如交易網站、APP、財經雜誌、電子報等，領先詐團精準投放識詐宣導資訊；結合社群業者加強查緝假投資詐騙廣告；並且創立「全民反詐，一起說出來」臉書社團，供民眾分享所遇詐騙手法。

刑事局預防科指出，反詐第1箭是跨界合作，領先詐騙集團精準投放識詐宣導資訊。警方表示，網路假投資詐騙廣告氾濫，確保識詐宣導資訊先於詐騙廣告傳達給投資群眾是重要的攻防戰，為此刑事局本月16日召開座談，邀請金管會、證交所、期交所、櫃買中心、各金融業公會及各大金控公司代表出席，共同研議結合投資族群常用管道，如交易網站、APP、財經雜誌、電子報等，刊登宣導資訊，精準針對投資族群進行識詐宣導，加強民眾防範假投資詐欺知能。

刑事局長周幼偉於會中特別感謝財經界各單位的協助，提供客戶多元的識詐宣導與便捷檢舉方式，並持續積極打擊金融詐騙，透過臨櫃關懷及警示措施，2023年截至11月底止，已成功攔阻2500件詐騙案，累積金額約新台幣80億元。

周幼偉也引用世界企業永續發展協會（WBCSD，World Business Council For Sustainable Development）所提出的經理人企業社會責任（CSR，corporate social responsibility），希望各企業家在貢獻經濟發展的同時，承諾遵守道德規範、改善員工及其家庭、提升當地整體社區、社會的生活品質，一起加入政府反詐欺行列，幫客戶守著錢包。

預防科表示，反詐第2箭則是結合社群業者加強查緝假投資詐騙廣告、網路群組，阻絕假投資詐欺及防制民眾被害。第3箭是創立「全民反詐，一起說出來」臉書社團，供民眾分享所遇詐騙手法。警方說，詐騙手法千奇百怪，為防止民眾受害，提升民眾對詐騙手法的認識相當重要，刑事局創立「全民反詐，一起說出來」臉書社團，分享識詐資訊並提供民眾匿名分享遭遇過的詐騙案例及手法，並邀請金控、銀行等各產業人士一同加入，動員全民力量，落實提升民眾識詐知能。

刑事局也呼籲民眾，一同加入「全民反詐，一起說出來」臉書社團，向大家說出自身遭遇詐騙經勵，並鼓勵大家一同檢舉詐騙廣告及詐騙集團群組，公私合力，一起防止更多人受害。