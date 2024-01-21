新竹縣關西鎮新力里前里長張瑞洲為尋求連任，2022年以每人2000元代價，邀請自己經營的誦經團兩名成員移居新力里，成為有具有投票權的幽靈人口。張男遭逮後辯稱2000元是誦經工資，新竹地院依選罷法交付賄賂罪，重判張瑞洲有期徒刑4年，褫奪公權5年。

張瑞洲為了保住里長席次，要求旗下兩名團員將戶籍遷到新力里，支持他連任，並在2022年3月及4月，張瑞洲分別以2000元代價，將兩人戶籍遷到新力里。

張瑞洲被逮後，矢口否認有何妨害投票正確未遂、交付賄賂犯行，辯稱雖然有將戶口名簿交付兩名誦經團員，由其等遷移戶籍至新力里，但並非為了增加票源而遷移，他們遷移的目的是為了關西鎮防疫紓困金及避免關西鎮議員席次減少。分別交付的2000元是他們誦經團工資，並非選舉賄款。

不過兩名誦經團員向法官指出，當初張瑞洲說只要遷戶籍投票給他，就給他們2000元酬勞。其中一名團員說，張瑞洲找他面交現金時，還特地關掉車上行車紀錄器，並將2000元放在駕駛座前面，並再次叮嚀11月26日要去投他1票，還提醒他當天要變裝及要騎機車去投票，兩人並表示根本不知道有防疫紓困金一事。事後兩名誦經團員1人因故未能投票、另1人提早遷走戶籍。

新竹地院法官審理時，認為兩名誦經團員遷戶籍與領取防疫紓困金、關西鎮議員席次毫無關係，張瑞洲為圖順利當選，竟漠視政府查察賄選禁令，竟以金錢交付賄賂與他人，要求共同虛偽遷徙戶籍，妨害選舉投票，所為敗壞選風，依選罷法交付賄賂罪，重判張瑞洲有期徒刑4年，褫奪公權5年。