立法院龍頭之爭備受關注，國民黨不分區立委當選人韓國瑜宣布與江啟臣搭檔角逐正副院長，同黨花蓮立委當選人傅崐萁也表態要加入戰局，並簽署承諾書，承諾會在18個月內完成改革；對此，被視為代表民進黨角逐下屆國會龍頭熱門人選的立法院長游錫堃表示，台灣是民主國家、民主政治，大家都可以參選，尊重其決定。

傅崐萁昨在臉書貼出「終結國會亂象 即刻國會改革」千字長文，提出國會5大改革主張，與民眾黨國會改革想法相似，並在今天上午召開記者會，承諾如有機會當選立法院領袖，會在18個月內完成改革，若未達成則辭下職務，隨後簽署國會改革承諾書，更喊話其他有意參選者須公開簽署、承諾。

游錫堃同天下午到花蓮縣豐濱鄉參加花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會成立慶祝大會暨《mai qaRapungus－當代噶瑪蘭人的生命紀實》新書發表會，對於傅崐萁表態加入爭取國會龍頭戰局表示沒有看法，並強調台灣是民主國家、民主政治，大家都可以參選，尊重他。

接著媒體詢問，傅崐萁喊話參選者應簽署國會改革承諾書，游錫堃則笑說，國會改革他這4年已做了許多，「有簽跟沒簽一樣」，它事實上並沒有那麼重要，不過尊重傅崐萁的意見。