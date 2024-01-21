2024澳洲網球公開賽女雙21日第3輪賽事，排在大會第2種子的台灣謝淑薇／比利時梅騰絲（Elise Mertens），在先輸一盤情況下逆勢追擊，經過2小時15分力戰，3比6、6比3、7比5力退義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／鮑拉妮（Jasmine Paolini），順利晉級8強。

第1盤雙方一路互保，直到第8局謝淑薇和梅騰絲這對台比聯軍才被破發，隨後對手再保發而搶下；第2盤謝淑薇重振旗鼓，連保帶破取得3比0局數領先，雖然第5局台比聯軍被破發，第6局迅速回破，持續保住局數上的領先，扳回一城而將比賽逼進第3盤。

決勝盤謝淑薇組合再度把握機會率先破發，雖然第8局再被難纏的義大利組合破發而追平局數，關鍵第11局謝淑薇組合再度出現破發機會，這次也是穩穩把握，帶著氣勢在最後邁向勝利的發球局，在第1個賽末點就收下比賽勝利。

下一輪謝淑薇／梅騰絲將和美國克拉芙琪克（Desirae Krawczyk）／日本柴原瑛菜、荷蘭舒兒絲（Demi Schuurs）／巴西史黛芬妮（Luisa Stefani）之間的勝方爭奪4強席位。