有些人豁達大度，可以包容一切，因此人緣極佳，《搜狐網》運勢專欄點名4星座，待人處事不愛斤斤計較，也不會記仇，走到哪裡都能贏得別人的尊重和信任，遭遇困境時也總有貴人相助。

▍天秤座

天秤座是和平主義者，追求平衡與和諧，討厭爭吵和紛爭，加上善於察言觀色，能同理別人的需求和情感，並且擅於透過溝通解決矛盾，所以人際關係極佳，很容易得到別人的信任和幫助。

▍射手座

射手座活潑開朗、熱愛自由，他們的人生哲學是「活在當下」，不會為了小事斤斤計較，或是爭得臉紅脖子粗，也因為他們的豁達和樂觀，感染了身邊的人，容易結交志同道合的朋友，即便遇到困難，也有不少貴人主動伸出援手。

▍水瓶座

水瓶座不喜歡隨波逐流，奇特的思維方式經常讓人眼前一亮，相當重視友情和人際關係的他們，對待朋友真誠善良，不會計較個人得失，因此人緣極佳，遇到困難時總有人挺身相助，順利度過難關。

▍雙魚座

雙魚座溫柔善良，能同理他人的痛苦和困難，並且不計回報地付出，他們的真誠贏得了別人的尊重和信任，無論走到哪裡都能受到貴人相助。事實上，雙魚的成功並非偶然，而是廣結善緣的必然結果。