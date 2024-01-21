苗栗縣長鍾東錦等人推廣獅潭柑橘、草莓。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣獅潭鄉農會21日在竹木社區活動中心廣場，舉行慶祝農民節表彰大會暨農家子弟勵學獎學金頒獎，會中表揚優秀志工劉春員及推動各項會務有功人員。縣長鍾東錦稱讚獅潭柑橘因得天獨厚的天氣、土壤，加上專業的管理，賣相好、一等好吃，又象徵大吉大利好兆頭，草莓品質也非常好，他偕同來賓代言行銷，歡迎企業廠商和遊客踴躍選購，作為春節伴手禮。

農民節慶祝活動由永興國小的舞蹈表演精彩開場，隨後由縣長鍾東錦、農業處長陳樹義、縣農會總幹事鍾金光、鄉農會理事長古明育、常務監事謝壬濱、總幹事黃煥祥、鄉長劉淑能及代表會主席林昌元等來賓，頒獎表揚優秀志工劉春員，推廣四健教育、家政教育、農業發展有功人員，頒發獎學金給獅潭、豐林、永興4所國中小成績優秀的農家子弟。

除了優質柑橘之外，縣長鍾東錦也誇讚獅潭草莓，尤其女兒品嘗白草莓後讚不絕口，讓他挺有面子。鍾東錦說，10多年前擔任南庄鄉農會理事長時，開始參與公共事務，到後來擔任議員、議長到現在的縣長職務，感謝地方各界的支持與愛護；但綜觀農會、宗親會甚至政黨，都有高齡化的趨勢，均應逐步引進年輕新血接棒，才不致薪火相傳青黃不接，也迎合當下時勢。

鍾東錦指出，行政院正規畫推動桃竹竹苗大矽谷計畫，縣府也配合準備適合的用地，以吸引廠商投資帶來工作機會與經濟繁榮；另外，青年返鄉工作，其實與投入農事經營並不衝突，未來智慧產業更趨成熟後，工時勢必縮短，年輕人正常上班之餘，一定還有許多時間接手上一代的農業事務。至於正積極為苗南地區籌募的獎學金，獅潭也是受惠地區之一，獎勵孩子勤學、就近升學，也是為地方培育新血的最佳方式。

農民節慶祝大會還結合環保局宣導垃圾分類，衛生所提供流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗施打，宮廟揮毫送春聯活動，還有農特產品特賣等，縣長鍾東錦分別慰勞工作人員，並應景地拿出「大家恭喜」的春聯向鄉親賀年，另應邀與來自日本的餐飲名師合影，會場熱鬧非凡。