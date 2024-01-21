生完孩子媽媽卻跑了？婦產科醫師李維鈞分享一個心痛的案例，有一天在值小夜班時來了一名肚子劇痛的女子求助，原來是快生了，結果孩子生下後，隔天查房產婦卻跑了，行李收拾得乾乾淨淨，只有小孩沒帶走，嬰兒一夜間成了孤兒，讓人錯愕又難過。

李維鈞日前在Dcard表示，那天他在值小夜班，一男一女突然衝進產房，懷孕女子非本國籍且懷孕足月，陪診的也不是先生，而是自稱友人，女子不停喊肚子痛，但拿出來的健保卡卻不能用，住院身分只能寫「健保待補／自費」，讓李維鈞和同事覺得奇怪，且女子還稱她住很遠，沒辦法回家拿錢，基於醫療素養，還是先提供她醫療服務，入院生產。

李維鈞說，女子入院待產後，儘管肚子很痛，仍拒絕打減痛分娩，在一陣哀號聲中順利產下寶寶，且陰道完全沒撕裂傷。李維鈞指出，通常都是多胎的經產婦，才有可能足月生產0裂傷，但是問她也說不清楚生產次數，於是產後2小時觀察她無傷口、出血量正常後，李維鈞就先開心回家了。

李維鈞說，傻眼的是隔天查房，女子竟然逃跑，行李收得超乾淨，只有小朋友沒帶走，之後也連絡不上這對男女，只好請志工幫忙。他指出，生產是件開心的事，沒想到最後結局卻令人難過，希望這種事不要再發生，懷孕前千萬先想清楚再生。

貼文PO出後，許多網友看了心酸，「真可惡，一堆未來媽媽都努力等寶寶的到來，結果居然有這種的」、「昨天我為了檢查不孕症而去做輸卵管攝影痛到今天，看了真的難過...」，但也有人緩頰，說不定她另有隱情。