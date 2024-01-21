後龍鎮農會20日在台鐵局後龍站前廣場舉辦慶祝農民節表彰大會暨優質農產品推廣活動，頒獎表揚苗縣小番茄評鑑比賽獲獎農民及協助農業發展的優秀農民等共計360人，副縣長鄧桂菊肯定農民辛勤的付出，才能讓後龍地區生產優質的農產品，縣府將會持續協助農會發展農業，增進農民收益。

後龍鎮農會過去在農會3樓會議室舉辦慶祝農民節大會，由於擁擠不方便，今年鎮農會特地移師到後龍火車站前廣場辦理，讓一般民眾也都能參與，增進民眾對農業的認識和了解。

慶祝大會由於後龍鎮首度舉辦小番茄評鑑，除了頒獎表揚獲獎農民，並安排副縣長鄧桂菊示範番茄家常菜料理，當場露了一手番茄炒蛋簡單美味的佳餚。

接受表揚的小番茄評鑑比賽獲獎農民分別是：特等獎陳財旺；頭等獎陳龍威；貳等獎周昭邦；參等獎周尚盟；優等獎：彭彥豪、洪佳欣、李虹萱、洪銘德、劉丁旺、劉彩花。112年後龍鎮台灣稻米達人冠軍賽：冠軍蔡德己、亞軍劉瑞金、季軍黎雨欽。

此外，表揚協助農業推廣有功人員25人、選任幹部協助會務有功人員73人、會員代表協衝力會務有功人員40人、農事小組長協助會務有功人員22人、服務滿20年以上資深員工32人、協助信用部金融業務有功人員60人、協助供銷業務有功人員38人、協助辦理肥料等農業資材業務13人、協助農業推廣有功人員88人、協助辦理青年農民業務4人、協助雜糧產銷業務14人、協助蔬菜共同運銷4人等。

會場並設有米食及小番茄展示區、遊戲區小番茄一把抓、米丸子DIY、品嚐米食及小番茄、特色農產品展售區等，讓鄉親認識在地的農特產，鼓勵多吃米食，並增加親子間的互動。