大聯盟評選40大霸氣甩棒。（影片來源：MLB官方YouTube）

打者轟出關鍵全壘打後霸氣甩棒，能讓比賽氣氛炒到最高點，大聯盟官方YouTube頻道嚴選去年賽季40大最佳甩棒，相當投入在球場上的大谷翔平不但入列，還被大聯盟認證是最霸氣甩棒。

收錄的是台灣時間去年7月17日，天使主場對陣洋基的比賽，大谷翔平擔綱第2棒指定打擊，第7局第4打席一壘有人時，撈出中左外野方向深遠飛球，越過洋基中外野手貝德（Harrison Bader）形成2分彈，也是大谷翔平該季第35轟，幫助天使3比3追平。

大谷翔平一出手就知道球留不住，他在打擊區附近目送小白球飛出場外，一邊用右手將球棒豪邁丟出，繞過一壘時也忍不住興奮握拳，天使最終將戰況拖進延長賽，10局下靠著菜鳥史塔菲尼（Michael Stefanic）代打建功，揮出再見安打終結比賽。

甩棒被視為向對方挑釁的動作，有可能會在下一打席招致被觸身球的後果，不過洋基後援康雷（Tommy Kahnle）表示，自己不會在意大谷翔平的行為，除了對方也具有投手身分，最重要的是大谷翔平開轟之後，沒有惡狠狠地一直盯著投手看，做出甩棒動作並沒有問題。