農糧署推動2023年食米學園計畫，讓食米教育與均衡飲食觀念從小紮根，太平國小結合節慶邀請社區及專業廚師指導，經由親子教學、戲劇表演等課程，讓學生認識在地客家米食文化及新興米食創意料理，完整體驗從土地到餐桌的米食智慧，無論是課程規畫內容教學性、米食文化傳承連結性、創新設計及整體計畫效益都獲得肯定，獲選全國12所績優學校之一。

太平國小推動米食教育，學校規畫3年級「頭頭是稻」特色課程，在僅有的0.5公頃校地內，開闢一坵10坪大的田，孩子經由播種、插秧、收割，體認「一分耕耘，一分收穫」的毅力和責任之外，也認識3章1Q、在地食材、聰明選擇健康營養食物的觀念，並探索食米的樂趣，培養知米惜米的精神，現在學生們已能侃侃而談水稻的種植生長和食米的經驗。

校長蔡桂容表示，配合端午節氣，特聘當地東平里家政班長謝秀杏帶著學生包肉粽，讓孩子認識客家粽的做法和美味。母親節時舉辦「親子米食便當」食譜設計比賽，邀請家長共襄盛舉，促進親子互動也宣導食米健康的重要。鄰近超商也成了驗證食米標章、認識生產履歷的教室，把書本知識落實到生活應用上，成為孩子帶得走的能力。。

縣長楊文科恭喜並肯定屬於偏鄉小校的太平國小，接連榮獲2023年教育部閱讀磐石獎及農糧署食米學園績優等全國性獎項。蔡桂容也表示，太平國小是小而精緻的學校，目前是開放學區，歡迎竹縣的孩子們一起加入太平國小行列。