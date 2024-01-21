戴資穎首度摘下印度羽球公開賽女單冠軍。（Badminton Photo提供）

戴資穎 VS 陳雨菲 | 印度公開賽 女單決賽。（影片來源：愛爾達體育家族YouTube頻道）

一樣先來看最後一分！戴資穎 VS 陳雨菲 | 印度公開賽 女單決賽。（影片來源：愛爾達體育家族YouTube頻道）

女單頒獎典禮 戴資穎 VS 陳雨菲 | 印度公開賽。（影片來源：愛爾達體育家族YouTube頻道）

世界羽聯BWF超級750系列印度羽球公開賽，台灣一姐戴資穎和大陸東京奧運金牌陳雨菲過招，經過2局奮戰，小戴21比16、21比12獲勝，摘下個人今年賽季首冠，也是個人生涯首座印度公開賽女單冠軍、第17座世界巡迴賽冠軍。

上一站馬來西亞公開賽戴資穎以2比1局數力退陳雨菲，收下兩人生涯交手第18勝（另8敗），這場是兩人生涯第27次對壘，比賽一開始現場就響起如雷歡呼為兩位世界級好手加油，球迷不斷喊著戴資穎、陳雨菲的名字，鏡頭也拍到印度球迷舉著為小戴加油的看板，氣氛相當熱烈。

開賽戴資穎失誤較多而陷入1比7落後，連得6分將比數追平，雖後兩人分數拉鋸，小戴以11比9小幅領先進入技術暫停休息，接下來小戴雖然還是會有些出界失誤，但都能維持領先，在錯過3個局點後，小戴還是率先搶下局數。

第2局開始戴資穎透過靈活手法率先取得領先，曾8比2領先到6分之多，陳雨菲一度連得3分縮小分差，但這場比賽狀態相當好的小戴持續沈著面對，第11分一記觸網過幸運球，讓陳雨菲倒地撲救不及，技術暫停後回到場上，小戴依舊保持領先，最終順利帶走冠軍。

2024印度羽球公開賽女單冠軍戴資穎（右）、亞軍陳雨菲（左）。（Badminton Photo提供）

戴資穎為自己的好球握拳吶喊打氣。（Badminton Photo提供）

戴資穎這場比賽狀態不錯，發揮相當出色。（Badminton Photo提供）

戴資穎專注回擊來球。（Badminton Photo提供）