世界羽聯BWF超級750系列印度羽球公開賽，台灣一姐戴資穎和大陸東京奧運金牌陳雨菲過招，經過2局奮戰，小戴21比16、21比12獲勝，摘下個人今年賽季首冠，也是個人生涯首座印度公開賽女單冠軍、第17座世界巡迴賽冠軍。
上一站馬來西亞公開賽戴資穎以2比1局數力退陳雨菲，收下兩人生涯交手第18勝（另8敗），這場是兩人生涯第27次對壘，比賽一開始現場就響起如雷歡呼為兩位世界級好手加油，球迷不斷喊著戴資穎、陳雨菲的名字，鏡頭也拍到印度球迷舉著為小戴加油的看板，氣氛相當熱烈。
開賽戴資穎失誤較多而陷入1比7落後，連得6分將比數追平，雖後兩人分數拉鋸，小戴以11比9小幅領先進入技術暫停休息，接下來小戴雖然還是會有些出界失誤，但都能維持領先，在錯過3個局點後，小戴還是率先搶下局數。
第2局開始戴資穎透過靈活手法率先取得領先，曾8比2領先到6分之多，陳雨菲一度連得3分縮小分差，但這場比賽狀態相當好的小戴持續沈著面對，第11分一記觸網過幸運球，讓陳雨菲倒地撲救不及，技術暫停後回到場上，小戴依舊保持領先，最終順利帶走冠軍。
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