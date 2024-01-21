新北市永和區新生路的巷弄內，住戶楊姓女子向媒體抱怨表示，她父親的機車停在樓下，從2022年開始，陸續被一名男子持利刃破壞，不是輪胎刺破，就是椅墊被割破，為了這件事還特地去安裝監視器，都錄到犯案過程了，但是警方遲遲沒有抓到人破案，實在令人不解。

楊小姐的受理報案證明單。（楊小姐提供）

楊女向《中時新聞網》投訴表示，她父親的機車總共被破壞5次，但是只有3次監視器有拍攝到，而且都是下雨天，犯案男子都趁下雨天出來破壞車輛，撐著雨傘躲避監視器拍攝，根據監視器拍攝到的畫面，向警方報案，但是都沒有破案，而對方也持續犯案，直到昨天（20日）下雨天，該名男子再度犯案，讓楊女一家人相當困擾憤而再度報警。

男子都在雨天犯案，持利器破壞輪胎跟坐墊，半夜戴口罩墨鏡，利用雨傘遮蔽監視器拍攝。（楊小姐提供）

男子都在雨天犯案，持利器破壞輪胎跟坐墊，半夜戴口罩墨鏡，利用雨傘遮蔽監視器拍攝。（楊小姐提供）

轄區永和分局表示，楊女昨天（20日）晚間10時許，返家後將機車停於事發地，今天早上發現車輛被毀損，機車的輪胎跟坐墊遭利器破壞，警方依法受理報案，已調閱現場及周邊監視器，目前已掌握犯嫌影像特徵，刻正全力偵辦中。

男子都在雨天犯案，持利器破壞輪胎跟坐墊，半夜戴口罩墨鏡，利用雨傘遮蔽監視器拍攝。（楊小姐提供）