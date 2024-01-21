立法院長游錫堃（右）今天受邀參加花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會成立大會，由基金會董事長Bauki Angaw潘朝成（左）頒發總顧問聘書。（羅亦晽攝）

立法院長游錫堃（右）今天受邀參加花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會成立大會。（羅亦晽攝）

花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會在豐濱鄉新社部落族人歷經29年籌備，去年底終於在花蓮完成登記立案，今舉辦成立慶祝大會，本身有噶瑪蘭族血統的立法院長游錫堃受邀參與，期勉大家未來能持續在民主社會中自立自強，勇敢為自身權益站出來。

噶瑪蘭族18世紀前原居於蘭陽平原，後因漢人入墾，被迫遷徙至花蓮、台東，其中，花蓮豐濱鄉新社部落是族人較為集中的地區，1980年起積極展開尋根及正名活動，歷經長久奮鬥，終於在2002年12月25日復名成功，21年後的同一天也成立「花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會」，持續傳承族群文化。

新社部落今舉辦文化基金會成立大會，宜蘭縣史館也一同發表新書《當代噶瑪蘭人的生命紀實》，基金會董事偕天明表示，基金會成立一路走來很辛苦，1991年10月15日與父親偕萬來到宜蘭，帶著部落族人返鄉尋根，造成巨大迴響之後，在愛護文化的有心人士及宗祖親協助下，1991年11月在宜蘭文化中心成立噶瑪蘭基金會籌備會。

他接著說，家父儘管身體不適，每周洗腎3次，為了族群文化勉強接任基金會籌備會主委，期間雖陸續召開相關籌備會議，後來卻因為困難與貧頸沒有在宜蘭成立基金會，如今等了近29年，終於在2023月12月25日於花蓮地院登記立案，相當感動。

游錫堃1991年任宜蘭縣長時曾代表漢人向原住民道歉，也發起噶瑪蘭人返鄉尋親運動，今天他也受邀參加基金會成立大會，由偕萬來遺孀嚴玉英致贈感恩木雕獎座「生命之始」，感謝他過去大力協助完成先生及眾族親成立基金會的願望，基金會則頒發總顧問聘書給游錫堃。

游錫堃說，噶瑪蘭族的命運很坎坷，過去受到威權和漢人欺負的歷史斑斑，讓他感到心痛，所幸台灣慢慢民主化，讓族群平等、成立基金會等，期許下一代能願意多學習，持續領導族群的發展跟文化傳承。