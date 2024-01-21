暴怒痛毆Toyz超哥5萬元交保 道歉認打人不對：時間倒轉還是會揍他 @ChinaTimes

昨(20)日晚間，網紅Toyz在Youtuber超哥餐廳外開直播，直言「醋飯不好吃」，立刻引起超哥不滿，雙方爆發口角，超哥直接在直播線場痛毆Toyz，造成Toyz送醫頭部縫了10多針，警方獲報後，訊後依恐嚇、傷害、殺人未遂、違反組織犯罪條例等罪嫌，將超哥移送地檢。

檢方於今(21)日下午訊後，諭令超哥5萬元交保，超哥交保稍早步出北檢，並對社會大眾道歉也表示，昨日一時沒忍住脾氣痛毆Toyz，也認為「暴力就是不對」，會負起相關法律責任，他指出，「打人是不對的，但是Toyz這樣挑釁，沒有一個男生可以接受的，但是你一直踩線，來我的餐廳一直嫌棄，不收錢也不是，拿最好的料理的料理款待你也不是，當然你有說魚很好吃，(醋)飯很難吃，當你說所有東西都很難吃，那就不切實際了，那Toyz也很聰明」。

超哥對於這次的打人風波，他也表示「一人做事一人當」，他也指出「打人是不對的，但是時間若到回一次，我還是會揍他(Toyz)」。