高市府攜手台灣港務公司融合創意與童趣在高雄港16至18號碼頭打造「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」。（洪浩軒攝）

高市府攜手台灣港務公司融合創意與童趣在高雄港16至18號碼頭打造「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，高雄市長陳其邁21日到場開箱遊樂園的巨大黃色球池。（洪浩軒攝）

高市府攜手台灣港務公司融合創意與童趣在高雄港16至18號碼頭打造「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，高雄市長陳其邁21日到場開箱遊樂園的遊樂設施。（洪浩軒攝）

黃色小鴨睽違10年重返高雄，高市府攜手台灣港務公司融合創意與童趣在高雄港16至18號碼頭打造「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，高雄市長陳其邁21日到場開箱遊樂園的巨大黃色球池及旋轉木馬等遊樂設施，更公布驚喜彩蛋，此次將會有2隻小鴨現蹤愛河灣。

高市府與台灣港務公司合作將高雄港16至18號貨櫃碼頭變身為「冬日遊樂園」主場域，樂園內除了設有大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車等遊戲空間，更規畫大型充氣藝術、打卡裝置作品、美食市集、兒童劇團、馬戲表演等活動，要讓所有遊客在冬季嗨翻高雄。

萬眾期盼的黃色小鴨即將重返高雄，陳其邁21日公布驚喜彩蛋，宣布這次將會有2隻小鴨出現在愛河灣與民同樂，雙鴨象徵「市港合作」締造港灣城市進步的「雙贏」，透過雙鴨見證亞洲新灣區10年間的發展與蛻變，同時希望帶給市民及遊客加倍的溫暖療癒與幸福。

陳其邁表示，感謝港務公司打開高雄港16到18號碼頭，讓市民可以更親近海洋、還海於民，也讓更多的民眾、遊客可以享受六都獨一無二的高雄港無敵海景，配合這次黃色小鴨在16到18號碼頭，高市府特別規畫「冬日遊樂園」，樂園中有許多療癒造景以及親子設施，歡迎大家冬天、過年往南走，前來高雄旅遊。