中信兄弟新球季主場規劃大致出爐，今年仍以台中洲際棒球場為大本營，預計安排接近50場主場，另外也會安排台北大巨蛋、台東賽事，而過往都會安排的澄清湖棒球場今年則未安排主場。

台北大巨蛋在去年底啟用，中職各隊除了樂天桃猿及富邦悍將依舊維持全桃園、全新莊主場，味全龍、統一獅、台鋼雄鷹及兄弟都有意安排主場在此。

兄弟今天在屏東中信園區展開春訓，領隊劉志威被問到今年主場安排規劃，「主要來是會以洲際為主，會有40接近50場，今年也會去台東但沒有高雄，改去大巨蛋。」

另外針對大巨蛋部分，劉志威表示，球團已提供希望的場次，目前還在等大巨蛋方回覆，「上、下半季都有提出規劃，上半季會多一點，但具體場次還牽扯到其他隊的需要，相信大家都是在緊鑼密鼓處理中。」

兄弟也是6隊中最快敲定開季5位外援的球隊，劉志威說：「艾士特確定簽約，2月15日抵台，也都還會持續保持與其他洋投聯繫。」他指出，從去年開始，各隊外援都不好找，主要就是因為大、小聯盟底薪整體提升，加上還有韓職的競爭，所以造成洋投「左傾」並非故意，「完全是看能力排序來找選手。」