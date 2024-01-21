陸軍航空特戰指揮部一名潘姓士兵（28歲）前天（19日）獨自前往馬崙山打獵後失蹤，昨日（20日）被發現遺體在200米斷崖下已明顯死亡，搜救人員花了6小時才順利將潘男遺體吊起。據了解，潘男有交往多年的女友，感情甜蜜，稍早女友透過士兵的臉書向大家證實噩耗，PO文表示「他知道大家愛他，他也同樣愛著你們」。

潘姓士兵個人臉書留下滿滿回憶，前天晚上進入和平區時，才發文喊「久違了！」與親友互動頻繁，留下許多合照，看得出生前好人緣，如今不幸發生意外卻天人永隔。

潘姓士兵有一名穩定交往的女友，稍早透過死者的臉書發文「在這裡跟大家報告，（潘男名）已經去當小天使了，相信大家也跟我一樣難過，但請不要難過，他在你們身邊的時候很快樂，現在在天上，也會跟以前和你們在一起一樣快樂，他知道你們是愛著他，同樣的，他也一樣愛著你們，所以你們一定要過得幸福，把他對你們的愛延續下去。」

麗陽營區多名特戰兵前往救援，終於尋獲潘男遺體，並進行吊掛作業，將遺體搬運到平地。（圖 / 讀者提供）

陸軍航空特戰指揮部的潘姓士兵前天晚間跟母親、友人到台中找姑姑，在眾人熟睡後獨自進入馬崙山方向，結果發生意外墜落百米深的斷崖身亡，而軍方獲悉後也派遣多名特戰兵支援，與搜救小組兵分二路，從溪床往下搬運，另一組人員則從溪床往上接應，共花了6小時將遺體搬運至路面。