2024年1月21日新北市／弘道老人基金會每年寒冬助老不單是年節服務，更是歲末天寒之際，關心陪伴獨居弱勢長者溫暖度冬的重要時節。（弘道老人基金會提供／劉瑋晴新北傳真）

弘道老人福利基金會每年歲末寒冬之際皆會發起「寒冬助老，刻不容緩」獨居弱勢長者關懷計畫，向社會大眾募集一整年關懷獨居弱勢長者，提供歲末年節的「除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年」等的服務經費，輝瑞大藥廠連續11年公益支持弘道老人福利基金會，更陪伴30組的失能獨居弱勢長者及家庭前往賣場辦年貨，以實際行動陪伴長者。

志工們更特別裝扮成財神爺，讓長者摸象徵財氣與福氣的元寶，和長者介紹時下流行的糖果餅乾，充滿年味又熱鬧的辦年貨現場，讓長者們笑得合不攏嘴。

從小眼睛就幾乎看不到的60歲低收方伯伯，沒有接受過視障者定向訓練，生活都得靠自己摸索，如果外出也需要他人協助，弘道居家服務的照顧秘書陪伴方伯伯超過10年，因著長期陪伴，瞭解方伯伯的需求及喜好，也時常跟方伯伯分享外頭新開的店家，並且一起去嘗鮮。

方伯伯最期待年底的寒冬助老活動，他表示「從年頭想到年尾了」。這個活動為方伯伯的生活增添色彩，不僅可以買到日常生活用品，還有圍爐用的食材，採買過程中還有很多志工陪伴一起逛賣場，協助方伯伯用口述的方式介紹，讓他找到喜歡的物品。

台灣輝瑞大藥廠總裁葉素秋表示，輝瑞大藥廠自2013年以來，連續11年支持「寒冬助老，刻不容緩」，除了挹注助老經費，更邀請同仁實際加入服務行列，這項公益活動已成輝瑞的傳統，年年的服務都造成輝瑞同仁熱烈迴響，並帶著親友一同響應，透過助老將愛延續。

弘道老人福利基金會新北服務處處長陳奐宇表示，每年寒冬助老不單單是年節服務，更是歲末天寒之際，關心陪伴獨居弱勢長者溫暖度冬的重要時節。很感謝輝瑞藥廠11年來的陪伴助老，今年持續與弘道一起邀請弱勢獨居長者走出家門，以陪伴購買年貨取代送物資。弘道也為不方便出門或居住偏鄉地區的長者，發展出「年貨百寶車」，將百貨送到長者家門口，讓長者們都能自主挑選自己所想要的、習慣用的，以嶄新氣象迎接新的一年。