【全程字幕】蔡壁如將成為民眾黨中央委員？ 柯文哲內幕全說了 @ChinaTimes

外傳民眾黨前立委蔡壁如將回歸黨中央，擔任中央委員，令外界質疑，蔡壁如回歸後是否會跟黃珊珊有內鬥狀況。民眾黨主席柯文哲今否認稱，「不會啦」，他強調，民眾黨是小黨，空間太大，每個都往外發展，不是每天在裡面競爭就不會有問題。

至於是否會找蔡壁如回歸？柯文哲說，中央委員雖然可以主席指定，但還是要走黨內民主程序，上周有提出，但是中央委員會要討論過，再看怎麼處理。

另外，蔡壁如近日爆料稱，柯盈配衛生紙在海線發不出去。柯文哲指出，他認為有可能面紙發不出去，但沒有到全部發不出去，因為蔡壁如票數還是比他高，因為蔡的選區是藍白合，所以有可能是支持藍的會投給蔡，不想投給他。

柯文哲強調，對那些人來講，就是不想看到他的面紙，因此蔡壁如講的有可能，但不至於到全部，10到20％有可能。

針對民眾黨未來是否會增設副主席？柯文哲說，有在考慮，但發現民眾黨的黨章沒有副主席，這周開會有人提出來問，但還是要將相關問題送交法務人員，重新增訂，最起碼黨代表大會要開過會後，才有辦法修改黨章，法令要先有才有辦法處理。