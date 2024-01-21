女團「By2」妹妹Yumi（孫雨）過去和林俊傑曾是同一間公司的師兄妹，林俊傑的過去的單曲〈不潮不用花錢〉找過By2合作，By2的單曲〈湊熱鬧〉也由林俊傑作曲，但雙方互動隨著經紀公司更動而暫停，沒想到近日兩人驚喜同框互動，讓一票粉絲嗨翻。

Yumi日前回到新加坡，她昨（21）日在社群發文，突曬出與林俊傑的同框照，兩人身後是粉色背景牆，林俊傑面帶微笑指著她，Yumi則燦笑比出手指愛心，氣氛十分融洽，Yumi解釋兩人同框原因：「太巧了！回新加坡看展，轉角碰到師兄」。

貼文一出吸引上萬人按讚，大批歌迷湧入留言：「喲喲，這麼巧啊。啥時跟師兄一起同台演出，唱〈不潮不用花錢〉、〈湊熱鬧〉」、「真的太巧了，不知道姐姐miko有沒有後悔，沒能和妳一起回新加坡呢」、「時間暫停了 這大概十多年前就合影了吧」、「世界真的很大，但也很小，只能說太有緣分了」。

Yumi和林俊傑雖然早年都在台灣發展，但其實他們都是新加坡人，林俊傑還曾在周杰倫的綜藝節目《周遊記》中介紹自家位於新加坡的餐廳。By2近年的事業重心轉往大陸，姊妹倆去年還在北京舉行演唱會，By2今年1月推出新歌〈丫〉，沒想到粉絲反應卻不如預期，紛紛吐槽：「這支MV讓人覺得有點力不從心，詞曲編創作上還要再多琢磨」、「蒼天啊，這是什麼玩意兒啊，實在是聽不去」、「By2怎麼接這種歌」、「真的很難聽，對by2很失望，8年給歌迷憋出來一張很爛的ep」，但也有粉絲力挺「新歌超級好聽」。