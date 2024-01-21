楊哲20日在台中舉行首場個唱。（豪記唱片提供）

台語歌手楊哲出道30年，20日在台中首度舉辦個人演唱會，現場座無虛席，他感動說：「因為疫情延宕3年，期間數度以為無法實現，今晚終於美夢成真，真的非常的感恩。」除了邀來向蕙玲、唐儷與呂文婉擔任嘉賓，愛妻也現身舞台，讓楊哲一度淚水潰堤，而他也為天上的父親留了一個位置。

楊哲開唱前心情緊張，不但嚴重失眠，臉上還直冒痘痘。他表示自己不是唱跳歌手，很怕會冷場，只能拚命練好每一首歌，不讓粉絲失望，且為了洗刷「忘詞大王」封號，他開唱前持續好幾個月每天都在背歌詞。

此外，他還安排向已故台語歌王陳一郎致敬橋段，表示：「剛出道時好幾次在活動中巧遇，每次碰到一郎哥時，他總是會親切說『同鄉老弟加油阿』，也鼓勵說我模仿地很傳神，因此在我第一次的個唱，能再次模仿一郎哥，是我的榮幸。」

演唱〈賢妻〉時，小他10歲的愛妻雅瑩，帶著2個兒子和楊哲的母親驚喜現身舞台，他淚流不止感謝老婆：「一直默默地在背後守護著我，也是我歌唱努力奮鬥的動力來源。」為演出畫下圓滿句點。