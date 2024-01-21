養兒防老，但最終遭兒孫聯手趕出家門！日前，中國上海一對80多歲的金姓老夫妻，將唯一房產過戶給孫子後，竟慘遭兒子、媳婦驅逐掃地出門，老人只能流落在外，暫時住在短租旅社過活，過年前夕心寒「房沒了、家沒了、親情沒了」，悲慘景況讓人不勝唏噓。

綜合大陸媒體報導，大陸上海一名金姓老翁（86歲）是名退休大學教授，大半輩子為了家人辛苦工作，在1990年獲得學校分配房子，退休後繼續住在原處，但因年紀大了，因為中風受術後身體情況不斷惡化，兒子跟媳婦以未來過世辦理過戶麻煩為由，勸老翁將房子過戶給孫子，沒想到老翁同意過戶後，迎接來的卻是兒孫的背叛驅趕，讓老翁相當難過。

退休的金教授最終與老闆只能在旅社度過盛夏的餘生。（翻攝微博）

金教授在兒媳的勸說下，瞞著老伴簽字過戶後，卻在去年被告知兒子要出售房子買別墅，雙方一度發生口角，孫子更以遺失權狀為由重新提出申請。金教授和老伴在今年初被無預警掃地出門，兒子媳婦甚至偷換門鎖，還手持權狀喊著「孫子說房子是他的，你們無權居住」，使金教授當場氣到送醫急救。

雖然這對老夫妻後來在親戚家之間流浪暫住，但他們不想一直依賴親戚，畢竟一直打擾人也不適很好，也不想家醜外揚，自責自己教育失敗「寵兒不孝」，只能先短租旅社暫時落腳，打算透過法律途徑討回公道，坦言「不想跟兒子孫子鬧翻，但實在沒辦法了」。目前兩老夫妻最迫在眉睫的問題就是不知道短租旅社能住多久。

一名上海律師指出，金教授這種案件遭遇在大陸時常發生，不幸的是，一旦老人遇到這種狀況，要維護自身權益十分困難。