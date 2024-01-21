網紅Toyz昨（20日）晚直播批評Youtuber超哥餐廳「醋飯不好吃」，雙方爆發口角，還上演街頭肢體衝突，引發PTT網友討論，Toyz疑似在失去平衡，意外躲掉超哥第2拳，掀起討論。

Toyz被超哥打到頭破血流，縫了至少10針並提告，此事得沸沸揚揚。由於此事爆發時，Toyz開著直播，所以部分片段有被記錄下來，PPT網友重看影片後，以「驚！TOYZ其實閃掉第二拳？」為題，疑惑發文：「剛剛仔細看超哥和椅子的影片 超哥先把椅子勾倒後，竟然神奇低頭閃躲掉下一拳 這閃躲還是在失去平衡下，反射神經的閃 有沒有TOYZ其實閃掉第二拳」?

貼文立刻掀起鄉民討論，回應表示：「有看過他練拳的動作，這是閃躲不是碰巧」、「有練有差」、「不然拳擊練假的喔」，據悉Toyz先前曾辦過《拳上2023 終於之戰》拳擊相關賽事，為此有接觸練習過格鬥，認為能閃過一拳並不意外。不過也有部分鄉民認為一切只是碰巧，不然怎麼會被打成這樣，掀起熱議。

檢方於今(21日)下午訊後，諭令超哥5萬元交保。超哥對於這次的打人風波，他表示「一人做事一人當」，也指出「打人是不對的，但是時間若到回一次，我還是會揍他(Toyz)」。