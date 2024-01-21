對於諾魯與台灣斷交一事，前立委郭正亮則認為，「蔡英文的外交我看多了」，是全失敗的。還有一點很重要，蔡英文把台灣的籌碼幾乎都用光了，真不知道賴清德手上還有什麼台灣的籌碼可以用。

外交部次長田中光15日宣布中華民國與諾魯共和國斷交，並透露諾魯曾向我國索取巨額的經濟援助，並就台灣及中國提供的援助方案進行比價。田中光也透露，目前人在瓜地馬拉的外交部長吳釗燮得知此事後「非常憤怒」。

歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）各國共同主席16日發表聯合聲明，除恭賀民進黨賴清德及台灣在前所未見的介選下順利完成大選，也對諾魯在選後2日即轉向中國大陸表示遺憾。

對此，前大使介文汲21日在《風向龍鳳配》指出，「福爾摩沙俱樂部」是議會裡面的友台小組，全世界都有所謂「議會裡面的友台小組」，串聯起來，並不代表國家，也不代表議會，只代表議員個人的串聯組織。

前立委郭正亮則認為，諾魯長期是澳洲和美國勢力範圍，這時候去扯歐洲有什麼意義？歐洲搞不好很多人都不知道諾魯在哪裡，應該問美國、澳洲、紐西蘭怎沒在事後表態？怎會問到歐洲去了？這就是在唬弄對國際外交比較不了解的民眾！真正了解內情的人知道真正要擔心的是下一個危機，譬如瓜地馬拉、海地、巴拉圭。

郭正亮強調，「蔡英文的外交我看多了」，吳釗燮就是這種做法，希望賴清德腳踏實地，蔡英文外交是完全失敗的。郭還補充一點很重要，蔡英文把台灣的籌碼幾乎都用光了，包括台積電、萊豬、福島、波音等，真不知道賴清德手上還有什麼台灣的籌碼可以用。