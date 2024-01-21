2024總統立委大選落幕，藍、綠、白3黨近期也都在各自檢討選戰策略問題，國民黨立委王鴻薇昨(20日)透露，侯辦執行長金溥聰竟還認為傳統媒體專訪最重要，上網路節目沒有用，「我一聽都嚇到」。前立委郭正亮也直言，虧金溥聰是傳播學者，傳播工具都已經改變了。

王鴻薇與郭正亮昨在政論節目《新聞大白話》廣告時間，聊到國民黨選戰問題。王鴻薇透露，國民黨還是太傳統，金溥聰有個想法讓她很驚訝，金認為上網路節目沒什麼用，最重要的就是傳統紙媒的專訪，「我一聽都嚇到！」

王鴻薇也說，聽說最後那部影片花很多錢，金溥聰就覺得那是最重要的一支影片，把侯友宜給操死了。

郭正亮直言，虧金溥聰是傳播學者，傳播工具都已經改變了，金溥聰做的文宣比牛煦庭的還糟糕，攻擊性的文宣比《中天》還差。

同台的主持人羅旺哲也提到：「侯陣營有一隻在賴皮寮唱rap的影片，那個也是有點尷尬，年輕人看了都尷尬癌上身」。民眾黨立委陳婉惠則坦言，「桃色那部影片播了好長時間，那廣告下很多錢，但都沒有用，這種打他們都打不到」。