「最辣4寶媽」白家綺日前錄製過年特別節目《民視第一發發發》，跟擁有500萬粉絲的韓國DJ Soda合作性感舞蹈，身穿如金色美人魚裝露美背亮相，令人驚艷。她透露今年農曆新年不會出國慶祝，全家族都會入住他們家，家裡地下室的空間會放露營用的充氣床，讓大家從初一膩在一起到初五，除了避開出遊的人潮，大家也可以在過年的時間好好敘舊陪伴。
接近年關，白家綺說最近差不多要準備辦年貨，帶大廚白媽媽去不同的市場挑新鮮的原物料，讓她在除夕當天大展身手。並透露每次逢年過節，她已代言第10年的娘家滴雞精是最受親友們喜愛的禮物。
白家綺分享自己都是靠滴雞精來保持好體力跟精神，尤其前陣子遇到寒流來襲，早上準備滴雞精，讓全家人的胃暖呼呼；她重視一家人飲食健康，常常用滴雞精入菜，4個孩子跟老公吳東諺最愛她弄的滴雞精蒸蛋，很簡單卻很營養好吃，尤其對面臨考試壓力很大的女兒有很大幫助。
許久沒演出8點檔的白家綺，表示如果有合適的角色就會跟公司討論，也很想挑戰不一樣的劇本，所以歡迎各劇組的邀約。她也分享最近工作跟育兒之外的時間都在畫畫，覺得在畫畫的過程中被療癒，也希望透過繪畫將正向的能量散播給大家，期待今年可以累積足夠的作品，開一個公益畫展回饋社會。
#白家綺
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