Ichiro had over 700 infield hits in MLB games. Insane. pic.twitter.com/YP0GT0Dmyc — Codify (@CodifyBaseball) January 20, 2024

日本傳奇鈴木一朗在大聯盟寫下3089支安打，成為史上第30位3000安俱樂部成員，也讓人不免遺憾，若鈴木一朗早一步開啟旅美生涯，肯定將達成更高成就，專門提供棒球數據的《Codify》發文表示，鈴木一朗大聯盟生涯中，一共敲出超過700支內野安打，貼文一出震驚美國球迷。

鈴木一朗效力日本歐力士隊，只花了8年累積日職千安里程碑，27歲時遠渡重洋到達美國，迅速建立「安打製造機」名聲，寫下單季262支安打、連10年200安的驚人紀錄，守備功力也不在話下，霸占美聯右外野金手套獎10年之久。

具有飛快腳程的鈴木一朗，就算未能紮實擊中球心，多半也能藉著位置巧妙的落點，以及守備球員的疏忽怠慢而站上壘包，根據《Baseball Reference》數據統計，鈴木一朗內野安打數來到713支，單季最高為2010年的64支，佔了當年安打數約3成。

2019年鈴木一朗隨著水手參與日本海外開幕戰，在家鄉宣告職業生涯正式謝幕，明年一朗將獲得名人堂票選資格，成為殿堂一員指日可待，美國球迷更是讚不絕口地說，鈴木一朗肯定會是第一位以全票入選棒球名人堂的外野手。