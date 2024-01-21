小施汽車的小詩到超哥的日料餐廳探店。（小施汽車生活頻道 YouTube）

網紅「Toyz」劉偉健昨（20）日至YouTuber「超哥」黃伯超開設的日料餐廳直播開箱美食，席間Toyz多次嫌「醋飯難吃」，疑似扯出國籍爭議，結果Toyz慘遭一頓暴打，超哥則依恐嚇、傷害、殺人未遂、違反組織犯罪條例等罪嫌移送，訊後以5萬元交保。對此，有網友發現，2周前YouTuber「小施汽車」施景淳也曾前往探店，當時小施大讚「沒有腥味」，對醋飯的評論也點到為止，不像Toyz直說不好吃，所以小施才能全身而退，貼文一出引發熱議。

原PO在PTT發文分享，當時小施對醋飯的評論只說了1句偏酸的，不像Toyz直接說醋飯不好吃，「當天才得以全身而退」，且小施探店時，超哥全程笑咪咪的在背後盯場，讓原PO忍不住直呼，「他（小施）應該有感到殺氣吧，現在回想起來怪恐怖的，有沒有小施比Toyz聰明的八卦？」

對此，許多網友紛紛回應，「小施都幾歲了，當然懂說話和做人」、「他是面對市場的生意人，老江湖」、「椅子嘴是太秋，小施知道在別人家要給客氣」、「業務出身的正常」、「沒錯！如今看來小施當初對醋飯的評價，確實沒有很好，只是講得非常委婉，醋咪（有趣），影片中小施真的只有認真稱讚魚肉而已，講個人喜歡的意思就是若別人不喜歡，那是因為每人口味不同，跟魚肉的讚譽比起來，醋飯明顯的沒稱讚」。

根據小施的探店影片，當時小施吃了生魚片後，讚賞魚肉部分「沒有腥味」，對於醋飯部分，小施說明，「它這個飯是比較偏酸的醋飯」，有些較大眾口味的醋飯是偏甜的，「我覺得醋飯的味道是，是比較接近我的口味，因為我喜歡吃偏酸的」，食材也都有一定水準，CP值是物有所值。