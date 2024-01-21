寒冬送暖，高雄市議員黃柏霖（右二）21日參加發放物資活動，他與民眾互動。（林瑞益攝）

高雄市三民區靈濟宮21日發放物資幫助弱勢民眾。（林瑞益攝）

寒冬送暖，國民黨高雄市議員黃香菽、黃柏霖21日響應三民區靈濟宮發放物資給弱勢民眾的公益活動，兩人都覺得藉此能夠幫助真正有需要的人很有意義。弱勢民眾拿到沉甸甸的物資後都很開心。

活動於下午4時開始發放物資，廟方提前透過9名里長調查民眾的經濟情形，發放200份物資領取券給民眾，避免晚到卻拿不到物資的情況。發放的物資包含米、醬油、沙拉油、麵條與罐頭食品等。廟方說，各項物資總計超過15萬元，希望藉此拋磚引玉，讓大家共同幫助弱勢。

排第一位領取物資的紀小姐說，她是幫忙洗腎的鄰居代領，因為鄰居行動不便，所以幫鄰居這個忙，在歲末時分領取物資，讓人覺得社會充滿溫暖。平常鄰居們也會互相幫忙。

黃柏霖表示，對於邊緣戶或中低收入戶，他希望能整合社會資源，透過里長或慈善團體幫助有需要的人，有人因為持分房地產所以無法領取社會救助，政府應該要整合社會慈善機構，透過里長發放資源給弱勢民眾，把物資給予真正需要的弱勢。

黃香菽說，感謝靈濟宮如此有心，幫忙邊緣戶、低收入戶等民眾，在過年前舉辦此活動是非常棒的。