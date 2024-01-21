通霄新埔國小「珍稀植物迷你保種園」內種植的新竹油菊，在師生細心照養下成長茁壯，黃澄澄的花序綻放。（林業試驗所提供／李京昇苗栗傳真）

「山貓森林」種下的新竹油菊，帶來數大便是美的驚喜，極具觀賞價值。（大肚山學會山貓森林提供／李京昇苗栗傳真）

新竹油菊、牛皮消、大胡枝子等珍貴稀有植物，被列為瀕危、極危等級，為此，農業部林業及自然保育署新竹分署、林業試驗所，2021年起深入苗栗淺山墓地培育稀危植物，復育3年來遍地開花，其中通霄新埔國小更成為「珍稀植物迷你保種園」，盼讓珍稀及受脅植物有機會脫離瀕危行列。

很多稀有的草本植物，都生存在開闊的野地，少受關注，也因棲地開發破壞、氣候環境變遷等因素，生育棲地逐漸減少，林業署新竹分署與林業試驗所合作，2021年起推動竹苗地區稀有原生植物保育工作，深入苗栗淺山周邊墓地，找尋少數留存的原生族群，採集植物枝條，在苗圃成功繁殖後，與在地民間團體、中小學校合作，共同推廣異地備分種植，如今遍地開花，有不少成果。

林業署新竹分署推動3年來，團隊已經培育20餘種珍貴稀有植物，例如被學者評估為國家極危等級的大胡枝子、尼氏畫眉草、漏盧，還有瀕危等級的牛皮消、三葉埔姜及新竹油菊等，累計推廣種植2千餘株，尤以新竹油菊成果最佳。

新竹分署長夏榮生分享，去年入秋後接連收到在地保育夥伴好消息，像是去年4月在通霄新埔國小，將原本為外來景觀植物的花圃改造成「珍稀植物迷你保種園」，並種植的新竹油菊，在師生細心照養下成長茁壯，黃澄澄的花序綻放。

還有苗栗長期關心石虎的頭屋環教基地「山貓森林」，去年2月種下的新竹油菊，也是繁花盛開，帶來數大便是美的驚喜；許多民間單位加入珍稀植物保育行動，除了讓新竹油菊展現小黃花美姿，漏盧、大胡枝子、三葉埔姜、庭梅、島田氏雞兒腸等珍稀植物也都開得很不錯。

夏榮生表示，計畫推動以來，前往竹、苗沿海淺山丘陵，展開受威脅植物盤點、棲地風險評估，同時收集不同地方的植株種子、枝條，並在苗圃復育繁殖，育苗過程同時進行受脅植物族群生態與繁殖特性研究，找出族群威脅因子及突破繁殖技術，在移植到合作的民間團體、各級學校，每分植物體都保留清楚的來源紀錄，以達保存在地基因純化標的，期待透過各種形式保育與推廣，讓珍稀及受脅植物有機會脫離瀕危行列。