去年季後提出自由球員申請（FA）的陳俊秀，最後以3年合約總值超過3千萬改披「黃衫」，首次來到屏東中信園區參與春訓，被問到對中信兄弟新任總教練平野惠一第一印象，他直呼很好，但平野聽聞後卻很訝異，笑著說：「早上測體能時，我才跟他說跑太慢了耶！」

陳俊秀2014年返台加入中職後效力樂天桃猿隊（含Lamigo桃猿）10季，去年季後決定行使FA權利，最後成為中職史上第4位透過此制度轉隊的球員，當時加盟儀式時他就透露，自己已經迫不及待要加入球隊春訓。

首次來到屏東春訓，陳俊秀十分興奮，笑說自己就像是第1年剛回台灣的時候，既開心又陌生，生涯首次披黃衫，他也直說新球衣很漂亮。雖然是首次加入兄弟訓練，但陣中有許多熟面孔，還有過去效力印地安人隊的隊友李振昌，「好久以前了，我還年輕的時候。」

陳俊秀表示，休季時自己仍有自主訓練，重訓、打擊、守備維持手感，開始訓練後首要課題就是要熟悉新球隊球風跟方式。平野惠一也提到，陳俊秀是很好的選手，所以才會透過FA網羅，希望他可以發揮更多能力，他的存在也可以刺激到其他人，帶來隊內良性競爭。

而在陳俊秀受訪時，平野惠一故意穿過人群中，輪到他受訪時，他也向現場媒體打聽剛剛陳俊秀受訪時說了些什麼，聽聞陳俊秀對自己的評價時，平野十分驚訝，「早上測體能時我才說他太慢了、太慢了，怎麼會對我印象很好呢？我看他是很緊張吧！」