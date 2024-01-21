「金龍8人圍爐套餐」含前菜五福大拼盤、一品鮑魚佛跳牆、金蒜河粉龍蝦等8道料理，每套優惠價10，888元起。(板橋凱撒大飯店提供)

餐桌圍爐必備的經典名菜「一品鮑魚佛跳牆」，料豐味美，單賣每甕2980元。(板橋凱撒大飯店提供)

板橋凱撒提供12道單品年菜，包括一品鮑魚佛跳牆、干貝白菜火烔雞湯、金蒜河粉龍蝦、蒜燒龍虎斑等，每道480元起。(板橋凱撒大飯店提供)

飯店專程為年節祭祖推出「富貴三牲巡禮」組合，包含黃金雞、龍虎班及豬五花，方便傳統家庭以飯店美食恭奉祖先，每盒2880元。(板橋凱撒大飯店提供)

迎接2024年農曆春節，雙北知名飯店紛紛推出豐盛年菜搶市。台北君悅酒店2間中餐廳各推出限量100組的外帶年菜，已夯賣逾150組；板橋凱撒大飯店則推出6人及8人組合外帶年菜，售價5888元起；另有12道單品年菜，每道480元起，2月8日前訂購年菜組合套餐並取貨，加贈價值1200元精選紅酒1瓶。

每逢年節，台北君悅所推出的熱菜桌宴最受饕家矚目，集結熱賣佳餚錦集，「雲錦」中餐廳及「漂亮」中餐廳各推出限量100套當日現做的4人份外帶圍爐美味，開賣兩周即銷售超過150組，外帶年菜選用環保健康玻璃器皿盛裝，民眾在家也能營造五星用餐氛圍。「雲錦」中餐廳菜色囊括酒釀甘燒海大蝦、松露炒帶子魷魚、鰻鯗燒子排、樹子醬蒸石斑、番茄燉牛肉、芹香鱈魚水餃6道佳餚。「漂亮」廣式海鮮餐廳則網羅松露金蒜烏冬大蝦、火朣蒸鱸魚、宮廷醬烤豬腱腿等6道功夫菜，原價每套8888元，特惠價6888元。

板橋凱撒大飯店「家宴」中餐廳祭出「龍躍迎春慶團圓」經典年菜外帶美饌，有6人及8人2種組合套餐，每套5888元起；另有12道單品年菜，包括一品鮑魚佛跳牆、干貝白菜火烔雞湯、金蒜河粉龍蝦、蒜燒龍虎斑等，每道480元起；還供應過年祭祖必備的三牲巡禮組可供選擇。2月8日前訂購年菜組合套餐並取貨，加贈價值1200元精選紅酒1瓶。

金龍圍爐年菜8人套餐原價16,500元，優惠價10,888元，內含前菜五福大拼盤、一品鮑魚佛跳牆、金蒜河粉龍蝦、虎掌海參佐時蔬、東坡肉佐荷葉夾、蒜燒龍虎班、櫻花蝦玉珍珠米糕與甜點共8道品項。主廚力薦餐桌圍爐必備的經典名菜「一品鮑魚佛跳牆」，將金華火腿及黃金玉米雞精心燜煮6小時成濃郁上湯，融匯珍珠鮑魚、海參、排骨、鵪鶉蛋、栗子、芋頭、香菇、白菜及花膠等豐富山珍海味入甕煨煮，湯頭濃郁滑順不膩口，單賣每甕2980元。

飯店今年特別以高檔食材迎接疫情降級後的第一個農曆年，「金蒜河粉龍蝦」選用殼薄肉多飽滿的青龍蝦，清蒸出爐淋上蔥、蒜、辣椒等特製醬料調味，肉質鮮甜富含豐美蝦膏，單賣售價2680元。而象徵年年有餘的「蒜燒龍虎斑」，將重達1公斤的龍虎斑以180度大火油炸，再搭配蔥、薑、蒜球、特製醬料及高湯，以小火炆燒龍虎斑入味，蒜香味十足，豐厚膠質的外皮搭配細緻鮮嫩的肉質，單賣售價1680元。

單品年菜系列主推「干貝白菜火烔雞湯」，湯底用2種高湯熬製而成，包含金華火腿及黃金玉米雞燜煮6小時的濃鮮高湯，及耗時16小時熬煮老母雞白湯，再依序放上金華火腿、干貝、扁尖筍、白菜與整隻土雞小火慢燉2小時，過程耗時費工。這款高湯還可加入隔夜米飯、魚片、蛤蜊、透抽等食材，輕鬆變出層次豐富的美味粥品，單賣售價每甕2680元。

此外，飯店專程為年節祭祖推出「富貴三牲巡禮」組合，包含黃金雞、龍虎班及豬五花，方便傳統家庭以飯店美食恭奉祖先，每盒2880元。