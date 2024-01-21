上星期，一段烏克蘭M2布萊德雷步兵戰車(M2 Bradley IFV)持續以25公釐機砲痛打俄羅斯 T-90M 主戰坦克，並成功將它失去戰鬥力的影片在網路被瘋傳，現在媒體已找到參與此戰的烏克蘭裝甲兵。他在受訪時表示，在參戰前他很玩戰爭類電腦遊戲，而遊戲中的經驗，對於這場戰鬥相當有幫助。

動力網站-戰區(The Drive-The Warzone)報導，現已知這場戰鬥是在今年1月13日在阿夫迪夫卡(Avdiivka)地區發生的，當時烏克蘭第47 獨立機械化旅的M2步戰車，在廢墟城鎮中與1輛俄羅斯T-90M主戰坦克狹戰相逢，然後這輛M2立即以車上的主要武器-25公釐M242大毒蛇機關砲(M242 Bushmaster)持續對它開火，雖然不足以擊毀T-90M的主要裝甲，卻損壞了主戰坦克的觀瞄系統，並發生一次大爆炸(可能是外掛的煙霧彈被引燃)。雖然這輛M2之後停止射擊(可能耗盡了彈藥)，但隨後第2輛M2也前來支援，同樣繼續用機砲攻擊T-90M，這輛坦克發生了第2次大爆炸(可能是另一側的煙霧彈也被引燃)，之後坦克發生故障，砲R塔不受控制的高速旋轉，坦克失去戰鬥力，在撤退路途中撞到大樹才停下，3名俄軍坦克兵狼狽的逃出，下落不清楚而2輛烏克蘭M2步兵戰車皆安全回到基地，整個作戰過程，皆被烏克蘭47 獨立機械化旅的無人機紀錄下來。

這是俄烏戰爭開打以來，第1起最完整的「裝甲對決」，而且出忽意料的是，火力強大的T-90M，竟敗在輕裝甲、主火砲無貫穿能力的M2步戰車之手。

烏軍無人機拍攝的T-90M戰鬥後殘骸，大致還算完整，不過前方的爆方裝甲、煙霧彈發射器都已燃爆，所有的觀瞄系統也都被毀。(圖/X)

在影片公布之後，引發了軍事媒體圈的各種討論，所有分析都肯定烏軍裝甲兵的勇敢與智慧，在火力與防護不如對手的情況，還仰仗著M2的機動力與快速的戰場支援，立即呼叫附近友軍與無人機的幫助，漂亮的打贏這場戰鬥，也必然成為將來的裝甲作戰典範。

Avdiivka.



Unprecedented drone footage showing a pair of US-supplied M2A2 Bradley IFVs in Ukrainian service engaging in a nearly 10 minute duel with a Russian T-90M MBT, successfully disabling it. pic.twitter.com/vjqpMjJ9za — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 12, 2024

烏克蘭TCH媒體找到了第1輛M2的武器手，這名化名「謝爾希」（Serhiy）的士兵也接受了訪問。他說，他其實還算新手，才在12月從德國完成訓練返回烏克蘭。同樣的，車輛指揮官、與駕駛也只是第二次一起執行任務。

記者問謝爾希「看到T-90M坦克的第一時間在想什麼?」 謝爾希說「其實我很難形容當時的心情。在訓練中，我們根本沒想過在瞄準鏡中看到坦克該怎麼做。但當下我們車組成員的反應都非常好，我們只想著必須阻止它。」

A more personal and detailed interview with the crew of the Ukrainian Bradley which took on a russian T-90M. Also goes over using American-supplied Bradley IFVs in conditions of the Ukrainian winter 💪 pic.twitter.com/GtSGt8Cxiq — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 19, 2024

謝爾希說，在發現坦克後，指揮官立即回報這裡需要支援，管制組也立即表示，「一輛M2朝你們那裡去了」。

「我們竭盡全力開火，持續使用車上的的穿甲彈打那輛坦克。」

他沒有提供太多戰鬥細節。不過卻說到在服役之前，打電子遊戲的經驗對這場戰鬥的幫助。

「我以前打電子遊戲時，我就記住了一切，如何打最有效果，又要在哪個部分打。」

多年來，許多裝甲戰鬥類的電子遊戲，相當忠實的呈現作戰的細節，特別強調需要攻擊裝甲車輛的哪些弱點，比如主戰坦克的前半球裝甲最厚，後半球裝甲較弱；再比如砲塔和車體之間的縫隙也是他弱點。或是摧毀坦克的傳感設備使坦克失明失準。

謝爾希確定他們在作戰過程中有改換彈藥，用於重點打擊坦克的光學系統。他沒有具體說明是換了什麼彈藥，專家認為，可能先用穿甲彈將設備擊傷，再用高爆彈將其破壞的更徹底。

謝爾希說：「由於我們的穿甲彈無法穿透坦克，我開始致盲他，這樣他就無法看到我們，也很難離開。」

在成為布萊德雷的成員之前，謝爾希曾在步兵中服役；而駕駛兵奧利山德(Oleksandr)也不是正規裝甲兵，以前是補給部隊的汽車駕駛。

根據烏克蘭媒體TCH報道，M2乘組員是在阿夫迪夫卡的一個臨時路邊維修區，接受了採訪。這顯示烏軍後勤維修能力可延伸到前線地區。記者說，就在訪問時，機械師正在幫一輛布萊德雷更換履帶塊，此時另一輛M2來到維修站，請機械師幫忙補上側裙裝甲上的破洞，車組人員說，那是由附近爆炸的地雷彈片造成的。

機械師說：「我們這裡就像 F1 賽車維護站一樣，它們來了，我們很快就修好，然後它們就走了。」

在修復的過程中，記者問車組員對M2布雷德雷的看法，得到了相當致的好評。謝爾希說：「這輛車破壞了敵人的計劃，他們真的想擊毀我們，但我們打敗了他們。」

至於謝爾希玩的是什麼? 臉書「戰鬥情報中心 CIC」認為，可能是「戰爭雷霆」(War Thunder)，若真是這款，那還頗為諷刺，這是由俄羅斯Gaijin 娛樂公司所開發的戰爭模擬遊戲。