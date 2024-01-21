行人穿越馬路依規定要行人號誌燈亮才可通行，且車輛必須禮讓行人，但在大陸福建莆田，日前，發生一起爺爺闖紅燈，孫女拉手勸阻，2人遭轎車撞飛的死亡車禍，造成爺孫倆人從此天人永隔的不幸車禍事故。

大陸近日流傳一部影片，一名老人不管來往車流大，執意要穿越馬路，而老人4歲大的孫女在後面拉住老人的手，勸阻不要違規穿越馬路，沒想到下一秒，一輛轎車就往兩人撞了上去，從畫面可以看到，小女孩被撞後往後翻了一圈，所幸還可以起身，但老人就沒這麼幸運了，被撞後當場倒地不起，送醫後傷重不治。

而影片一出，網友紛紛留言表示：「這老人還帶著小孩一起，他自己死也別帶上小孩啊」、「孩子抓住你往回拖都拖不動 還好小孩沒事」、「雖然同情，但是成年人違法在前」、「好心疼小女孩，孩子翻過去脖子傷的不輕的感覺」、「一個真闖，一個是真撞」、「小孩一生的陰影」。而這起車禍也交給當地警方調查釐清中。